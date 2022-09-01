Shell уведомила правительство России об отказе участвовать в новом операторе «Сахалина-2»

Компания Shell отказалась участвовать в новом операторе «Сахалина-2», представители компании уже уведомили о принятом решении правительство России. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает ТАСС.

«Shell не будет участвовать в новой компании, созданной по распоряжению правительства РФ в качестве оператора СПГ-проекта "Сахалин-2"», — отметили в пресс-службе, добавив, что не будут получать долю в новом юрлице и уже прояснили свою позицию в беседе с представителями правительства России и партнерами по компании Sakhalin Energy Investment.

В англо-голландской компании подчеркнули, что наблюдают за ситуацией с контрактом на покупку сжиженного природного газа с упомянутого проекта, а также анализируют различные юридические варианты.