Еще одна японская компания решила продолжить сотрудничество с «Сахалином-2»

Японская Hiroshima Gas подписала контракт на поставку СПГ с новым оператором «Сахалина-2»

Еще одна японская компания решила продолжить сотрудничество с нефтегазовым проектом «Сахалин-2», чье имущество национализировала Россия. Японская компания Hiroshima Gas подписала контракт с новым оператором проекта на поставку СПГ, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

Ранее контракты уже перезаключили три японских предприятия — Jera (совместное предприятие Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power), Tokyo Gas и Kyushu Electric Power. Кроме этого, японские Mitsui и Mitsubishi, акционеры прежнего оператора Sakhalin Energy c Бермудских островов, решили сохранить свои доли в новом операторе и получили соответствующие разрешения правительства России.

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ, согласно которому имущество проекта было передано государству, а оператора было предписано сменить на новое, российское юрлицо. Новый оператор ООО «Сахалинская Энергия» был создан 5 августа с долей в уставном капитале у «Газпром Сахалин холдинга».

Проект «Сахалин-2» реализовывался на условиях соглашения о разделе продукции — помимо «Газпрома», Mitsui и Mitsubishi долей в прежнем операторе владела британско-голландская Shell. В августе компания заявила, что продолжает работать над выходом из проекта. Shell не планирует заново подписывать долгосрочный контакт с новым российским оператором «Сахалина-2», но дождется расторжения контракта и потребует компенсации убытков от выхода из проекта.