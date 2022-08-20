Две японские компании заключили контракты на СПГ с новым оператором «Сахалин-2»

Nikkei: Tokyo Gas и JERA подписали контракты на СПГ с новым оператором «Сахалин-2»

Японские компании Tokyo Gas и Gera, последняя является совместным предприятием Tokyo Electric Power и Chubu, подписали контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2». Об этом пишет Nikkei, ссылаясь на источники.

Отмечается, что условия поставок и закупочные цены останутся прежними, как и до смены оператора. Как сообщает издание, на текущий момент ни одна из восьми японских компаний, получающих СПГ по данному проекту, не выразила желание расторгнуть контракты на поставки.

Ранее Россия известила компании Японии о переводе нефтегазового проекта «Сахалин-2» новому оператору. Уведомления были направлены Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co, которые обе закупают СПГ по этому проекту.

В конце июня президент России Владимир Путин распорядился сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству, подписав указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.