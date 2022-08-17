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Россия уведомила компании Японии о переводе «Сахалина-2» новому оператору

Nikkei: Россия уведомила компании Японии о переводе новому оператору проекта «Сахалин-2»

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Global Look Press

Россия уведомила компании Японии о переводе нефтегазового проекта «Сахалин-2» новому оператору. Об этом сообщает Nikkei.

Так, соответствующее уведомление получила Kyushu Electric Power Company. В Saibu Gas Co рассказали, что им направили официальный запрос на подписание контракта. Обе компании закупают сжиженный природный газ с «Сахалина-2».

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Токио сохраняет интересы в проекте «Сахалин-2» после постановления правительства России о создании нового оператора.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора «Сахалина-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству.

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Марина Совина
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