Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Mitsui сохранит долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2»

Японская компания Mitsui сохранит долю в новом операторе «Сахалина-2»

Фото: Toru Hanai / Reuters

Японская компания Mitsui уведомила Россию о согласии сохранить участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Правительство страны разрешило передать ей долю в 12,5 процента в новом операторе проекта. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

В конце июня президент России Владимир Путин распорядился сменить оператора «Сахалина-2» и передать имущество компании в собственность государству. В августе у проекта появился новый оператор — ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в Южно-Сахалинске. Согласно указу, зарубежные акционеры бывшего оператора Sakhalin Energy в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО — в противном случае их доля будет продана правительством российскому юрлицу.

На 30 июня акционерами Sakhalin Energy являлись «Газпром» (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), а также Mitsui (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов). Японская Mitsubishi сообщила России о намерении остаться в проекте 25 августа. Решения обеих компаний сохранить доли в проекте поддерживается японскими властями.

Материалы по теме:
Доигрались. Мировой рынок видеоигр рушится на глазах. Что ждет многомиллиардную индустрию?
Доигрались.Мировой рынок видеоигр рушится на глазах. Что ждет многомиллиардную индустрию?
22 августа 2022
Хрупкий пол и стеклянный потолок. Российские женщины работают больше и получают меньше мужчин. Как это исправить?
Хрупкий пол и стеклянный потолок.Российские женщины работают больше и получают меньше мужчин. Как это исправить?
29 августа 2022

Британская Shell, напротив, отказалась заново подписывать долгосрочный контакт с новым российским оператором «Сахалина-2». Теперь Shell будет тянуть время до момента, когда российская сторона сама предложит расторгнуть соглашение. Затем компания подаст иск о возмещении убытков исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам
В WhatsApp появится новая возможность отвечать на звонки
«Человек-паук» спас застрявшего на 15-метровой горке мальчика
Бойцы ЧВК «Вагнер» сбили вертолет ВСУ
В Подмосковье водолаз погладил тигровую акулу и попал на видео
Россияне назвали основные критерии выбора жилья в популярной курортной стране
Врач раскрыл способы избавиться от вросших волос на ногах
Стало известно о выдвижении Байдена на второй срок
В Финляндии списали ходившие в Россию поезда
Раскрыта настоящая причина смерти галактики в семи миллиардах световых лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.