Mitsui сохранит долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2»

Японская компания Mitsui сохранит долю в новом операторе «Сахалина-2»

Японская компания Mitsui уведомила Россию о согласии сохранить участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Правительство страны разрешило передать ей долю в 12,5 процента в новом операторе проекта. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

В конце июня президент России Владимир Путин распорядился сменить оператора «Сахалина-2» и передать имущество компании в собственность государству. В августе у проекта появился новый оператор — ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в Южно-Сахалинске. Согласно указу, зарубежные акционеры бывшего оператора Sakhalin Energy в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО — в противном случае их доля будет продана правительством российскому юрлицу.

На 30 июня акционерами Sakhalin Energy являлись «Газпром» (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), а также Mitsui (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов). Японская Mitsubishi сообщила России о намерении остаться в проекте 25 августа. Решения обеих компаний сохранить доли в проекте поддерживается японскими властями.

Британская Shell, напротив, отказалась заново подписывать долгосрочный контакт с новым российским оператором «Сахалина-2». Теперь Shell будет тянуть время до момента, когда российская сторона сама предложит расторгнуть соглашение. Затем компания подаст иск о возмещении убытков исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке.