Энергогигант получил рекордную в своей истории прибыль

Shell получила рекордные $40 миллиардов прибыли в 2022 году

Британо-нидерландский энергогигант Shell получил рекордную в своей истории прибыль в размере 40 миллиардов долларов по итогам 2022 года. Об этом сообщается в отчете компании.

По сравнению с прошлым годом прибыль выросла более чем в два раза и значительно превысила предыдущий максимум в 31 миллиард долларов, установленный в 2008 году. При этом в четвертом квартале 2022 года прибыль Shell также стала рекордной и достигла 9,8 миллиарда долларов на фоне резкого роста доходов от торговли сжиженным природным газом (СПГ).

Ключевыми причинами для увеличения годовых доходов компании стал глобальный рост стоимости энергоресурсов, высокая рентабельность нефтепереработки и торгового бизнеса. В четвертом квартале за один баррель нефти Shell получала в среднем 82,42 доллара против 73,49 доллара в предыдущем году.

Рост доходов помог энергогиганту сократить свой долг с 52,6 миллиарда долларов в 2021 году до 44,8 миллиарда долларов к концу 2022-го. Shell также объявила о новой программе выкупа собственных акций на сумму четыре миллиарда долларов в первом квартале 2023 года.

В 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине и введения западных санкций против России Shell была вынуждена свернуть бизнес в стране. Продав сеть заправок под одноименным брендом, компания начала отказываться и от своих добывающих активов в России. В частности, 2 февраля стало известно, что Shell продаст «Газпром нефти» долю в совместном предприятии Salym Petroleum Development.

