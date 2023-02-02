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10:30, 2 февраля 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ

РИА Новости: российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсоне

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Зеленовка в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ночью артиллерийским огнем уничтожен склад с боеприпасами в районе населенного пункта Зеленовка, также уничтожены три единицы автомобильной техники», — рассказал он. Уточняется, что украинская армия потеряла четырех военных погибшими, а три бойца ВСУ получили ранения различной степени тяжести.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военнослужащие нанесли серию ударов по скоплениям живой силы и техники войск Украины на донецком, купянском, краснолиманском и южно-донецком направлениях. Как отметил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, суммарные потери ВСУ на всех направлениях составили свыше 300 человек. Кроме того, были уничтожены две моторные лодки с экипажем из 10 человек.

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Кристина Есикова
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