Названы бережный и не очень способы восстановить режим сна

Сомнолог Черкасова: восстановить режим сна можно, если сдвигать время пробуждения

Если каждый день сдвигать назад время пробуждения, можно восстановить режим сна, рассказала врач-сомнолог Софья Черкасова. Способы наладить распорядок дня, после того как человек нарушил его в выходные дни или на каникулах, она назвала в беседе с News.ru.

По ее словам, молодые люди могут восстановить режим сна, если не поспят одну ночь. «Не лечь в пять утра, как человек, например, привык, а просто не ложиться, потом провести день, после этого лечь в правильное время — и дальше остается только поддержать этот режим», — сказала Черкасова. Она уточнила, что здоровому человеку это не принесет никакого вреда.

Более бережным методом будет каждый день вставать на полчаса или час раньше прошлого времени пробуждения, продолжила она. «Здесь стоит уделить внимание времени пробуждения, а не засыпания, потому что мы можем встать по будильнику, а заснуть по заказу, когда не хочется спать, не можем. Постепенно засыпание подстроится», — заверила она. Также, отметила сомнолог, для более комфортной адаптации при смене ритма жизни некоторые люди принимают мелатонин.

Ранее сомнолог Татьяна Сурненкова развеяла миф о возможности выспаться впрок. По ее словам, высыпаться ночью помогут медитации и дневной сон, а не попытки восполнить недостаток сна в выходные.