Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
22:07, 18 января 2023Забота о себе

Сомнолог оценила возможность выспаться впрок на выходных

Сомнолог Сурненкова: дневной сон и медитации помогут высыпаться ночью

Фото: Shutterstock

Высыпаться ночью помогут медитации и дневной сон, а не попытки восполнить недостаток сна в выходные, рассказала сомнолог Татьяна Сурненкова. Миф о возможности выспаться впрок она оценила в беседе с Life.

Врач предупредила, что постоянное недосыпание может вызвать хроническую усталость, снижение концентрации внимания, тревогу, вплоть до повышенного риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. «Одно исследование показало, что сон по выходным не устраняет нарушение регуляции обмена веществ и потенциальное увеличение веса, связанное с регулярным недосыпанием. Плюс вызывает затруднение ночного засыпания после позднего пробуждения», — добавила Сурненкова.

Вместо того чтобы долго спать по выходным, сомнолог попросила ложиться и вставать примерно в одно и то же время в течение всей недели. Кроме того, продолжила она, короткий дневной сон до 15:00 восстановит силы и не ухудшит вечернее засыпание.

Материалы по теме:
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019

Также специалистка порекомендовала создать способствующую сну обстановку в спальне. «Поддерживайте прохладную температуру, уменьшайте уровень шума и света (выключая синий свет от устройств!), занимайтесь монотонными делами — например, принимайте ванну, читайте книгу или даже медитируйте, чтобы расслабиться перед сном», — перечислила способы облегчить засыпание Сурненкова.

Кроме того, отметила сомнолог, засыпанию способствуют занятия спортом. По ее словам, физическая активность может быть столь же эффективной, как снотворное. Наконец, она посоветовала воспринимать сон как профилактическую меру, которая может улучшить состояние при болезни и укрепить здоровье.

Ранее сомнолог София Черкасова посоветовала способы выхода из сонного паралича. По ее словам, для этого нужно считать секунды или нахмуриться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Начальник Генштаба описал взаимодействие ЧВК «Вагнер» и Минобороны
Украинские военные пожаловались Зеленскому на «преступные» приказы командира
Кулеба осудил идею о снятии санкций ЕС с девяти связанных с Россией человек
Жена Зеленского объяснила письмо мужа главе КНР
Названо условие для поставок танков Leopard 2 на Украину
Стало известно о проблемах Роналду с персоналом в особняке
В Госдуме заявили о нужде в конкурирующих с YouTube российских платформах
Шольц заявил о потребности Германии в иностранной рабочей силе
В ООН назвали число прибывших в Европу украинских беженцев
Россиянам перечислили неочевидные симптомы рака
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.