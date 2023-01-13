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15:35, 13 января 2023Забота о себе

Сомнолог предложила способы выхода из сонного паралича

Сомнолог Черкасова посоветовала считать секунды для выхода из сонного паралича

Фото: Shutterstock

Чтобы выйти из сонного паралича, нужно считать секунды или нахмуриться, утверждает сомнолог София Черкасова. Способы выхода из этого состояния она посоветовала в беседе с «Вечерней Москвой».

Сонный паралич — функциональное нарушение, при котором головной мозг одновременно находится в состоянии бодрствования и быстрого сна. По словам Черкасовой, он может сопровождаться галлюцинациями, тактильными и слуховыми ощущениями, но абсолютно безопасен. «Это просто неприятное ощущение. Зачастую люди быстро привыкают к этому явлению и встречают свои пугающие образы, как старых знакомых», — отметила она.

Тем, кто боится сонного паралича, она предложила задействовать мелкую моторику, чтобы пробудить кору мозга. «Человеку необходимо использовать пальцы рук или мимику лица. Например, нахмурить лоб, оскалить зубы, подвигать глазами. Это позволяет быстрее включить произвольный контроль», — объяснила Черкасова.

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Также, продолжила она, многократно переживавшим сонный паралич людям помогает просто посчитать секунды до завершения этого состояния.

Ранее врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов назвал способы, которые могут помочь справиться с бессонницей. Так как причиной бессонницы является стресс, нужно направить на него основной вектор своего внимания, отметил сомнолог.

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Александра Лисица
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