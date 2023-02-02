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08:38, 2 февраля 2023Россия

Минобороны начало разрабатывать программу психологической помощи участникам СВО

«Ведомости»: Минобороны начало разработку программы психологической помощи участникам СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России создали рабочую группу, которая разработает программу психологической реабилитации старшего командного состава Вооруженных сил (ВС), принимающего участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают источники «Ведомостей».

По словам одного из собеседников, близкого к военно-медицинскому управлению оборонного ведомства, в понедельник, 30 января, состоялось первое заседание по этому вопросу. Другой источник издания подтвердил факт проработки программы профилактики посттравматического стрессового расстройства у старшего офицерского состава.

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Как сообщил этот собеседник, сейчас специалисты изучают то, как психологические реабилитационные программы реализовывали в других странах — в частности, во время операций США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов подтвердил создание группы по разработке программы психологической реабилитации участников СВО. Депутат, который сам находился в качестве добровольца три месяца в зоне спецоперации и работал там хирургом, назвал психологическую помощь сильно востребованной, подчеркнув, что в настоящее время обсуждаются возможные форматы работы по этому вопросу.

Инициатива создать центр психологической помощи ранее звучала в Госдуме. Вице-спикер нижней палаты парламента от ЛДПР Борис Чернышков обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением о создании в Москве ресурсного центра психологической помощи для участников СВО. Он пояснил, что в столице сконцентрировано большое количество специалистов и практикующих аспирантов в этой сфере.

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Анастасия Шейкина
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