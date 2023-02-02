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15:16, 2 февраля 2023Наука и техника

Российский майор назвал преимущества модернизированного танка Т-72

Российский майор заявил, что модернизированные Т-72 могут пробивать броню до 600 мм

Фото: РИА Новости

Танк Т-72Б3М в результате глубокой модернизации получил дополнительную защиту и увеличенную боевую мощность. Преимущества данной модификации в беседе с Ura.ru назвал майор танковых войск с позывным Татарин.

По словам собеседника издания, модернизированные Т-72 недавно поступили на вооружение возглавляемого им батальона. Ранее данная модель была значительно доработана с учетом опыта боевого применения в Сирии. В частности, танк получил дополнительную защиту корпуса и башни.

«На сегодняшний день это самый защищенный в мире воюющий танк — в лобовые детали корпуса интегрирована встроенная динамическая защита, бортовые экраны с модулями "Реликт" установлены вдоль всего борта и полностью прикрывают корпус танка от противотанковых боеприпасов на курсовых углах», — пояснил майор.

Также на заднюю часть танка установили противокумулятивную решетку, которая способна изменять направление запущенного в машину боеприпаса. В результате риски того, что моторное отделение Т-72 будет пробито, существенно снизились.

Кроме того, специалистам удалось повысить и защищенность башни танка, которая ранее была уязвима для ручных противотанковых гранатометов (РПГ). Модифицированная версия получила утолщенные скулы, увеличенные защитные экраны с комплексами динамической защиты С-20 и противокумулятивную стальную сеть, которая прикрывает нижнюю часть башни.

Как отметил майор, среди других преимуществ Т-72Б3М — более высокая мощность двигателя (1200 против 840 лошадиных сил), новая гусеница, а также модернизированное 120-миллиметровое орудие, которое теперь позволяет стрелять более длинными кинетическими боеприпасами, пробивающими броню толщиной до 600 миллиметров.

Ранее в феврале японское издание Traffic News заявило, что российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» сможет победить немецкий Leopard 2 на дальней дистанции.

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Варвара Кошечкина
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