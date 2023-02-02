В России взлетел спрос на учителей

Авито Работа: в 2022 году спрос на специалистов в сфере образования в РФ вырос на 20%

Спрос на специалистов в сфере образования в России в 2022 году взлетел на 20 процентов по сравнению с 2021-м, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования «Авито Работы». Самой востребованной оказалась профессия учителя — на нее пришлось 30 процентов всех предложений.

В целом за год на сервисе опубликовали более 38 тысяч объявлений о поиске сотрудников в сфере образования. Учителям предлагают зарплату в диапазоне от 25 до 150 тысяч рублей в зависимости от опыта, объема занятости и места работы.

По мнению специалистов «Авито Работы», преподавателей стали искать чаще в связи с развитием новых подходов к обучению. Образовательные программы подвержены постоянным изменениям, а учебные заведения быстро модернизируются, появляется все больше онлайн-школ и дистанционных курсов.

Второй в рейтинге самых популярных была профессия воспитателя — доля таких вакансий среди общего числа предложений в сфере образования составила 23 процента, а спрос на них увеличился на 15 процентов. Такую динамику эксперты объясняют открытием новых детских садов и расширением числа групп разной направленности. Работодатели готовы платить воспитателям до 80 тысяч рублей в месяц.

Выросла и потребность в педагогах-репетиторах — на них пришлось 7 процентов всех опубликованных объявлений. По словам представителей «Авито Работы», их чаще ищут на фоне развития возможностей и заведений дополнительного образования, таких как языковые школы, детские центры, курсы подготовки к экзаменам. Кроме того, в стране наметился тренд на непрерывное обучение людей самых разных возрастов. Оплата труда репетиторов в основном зависит от количества часов и начинается примерно от 1000 рублей за урок.

В январе стало известно, что в прошлом году в стране в 3,8 раза вырос спрос на работников без опыта, а медианная зарплата в вакансиях для таких кандидатов выросла на 21 процент, до 40 тысяч рублей. Наибольший рост числа предложений для молодых специалистов пришелся на отрасли продаж и ретейла. Число предложений для начинающих торговых представителей за год удвоилось, а для менеджеров по продажам увеличилось на 21 процент.