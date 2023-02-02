Российская авиация уничтожила радиолокационные станции ВСУ в Запорожской области

Минобороны заявило об уничтожении двух радиолокационных станций ВСУ в Запорожской области

Авиация Воздушно-космических сил России уничтожила две радиолокационные станции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Малокатериновки Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что речь идет о мобильной станции 35Д6, предназначенной для обнаружения целей на малых высотах, а также о станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, произведенной в США.

Кроме того, в районе Краматорска Донецкой народной республики (ДНР) были уничтожены два американские пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS, сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8249 единиц военной автомобильной спецтехники, 3981 орудие полевой артиллерии и минометов, 1003 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7719 танков и других бронемашин, 402 зенитных ракетных комплекса, 3001 беспилотник, 381 самолет и 206 вертолетов ВСУ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин, оценивая влияние поставок западными странами танков Киеву на ход спецоперации, заявил, что это не изменит ситуацию. По его словам, По его словам, Украина и раньше получала от Запада бронетехнику, которая в результате оказывалась уничтожена, из-за чего и возник ее дефицит.