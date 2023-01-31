В ДНР оценили влияние поставок западных танков Украине на ход спецоперации

Пушилин заявил, что поставки Киеву западных танков не изменят ход СВО на Украине

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, оценивая возможное влияние поставок западными странами танков Киеву на ход проведения российской специальной военной операции (СВО) и сроки освобождения ДНР, отметил, что это не изменит ситуацию. Он выразил уверенность в том, что российские военные отлично справятся с уничтожением данной техники, сообщает РИА Новости.

«Что касается объявленных Западом планов по поставкам Украине танков, то не вызывает сомнений, что все они станут мишенью для российской армии», — заявил Пушилин.

По его словам, Украина и раньше получала от Запада бронетехнику, после чего та оказывалась уничтожена, из-за чего и возник ее дефицит. Он добавил, что поставки танков также в корне не изменят ситуацию на поле боя, поскольку у России имеются серьезные возможности для противодействия подобной технике.

Ранее член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России» полковник запаса Юрий Чмутин рассказал, что США отправят Киеву лишь копии танков Abrams без брони и электроники, специально произведенные для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что таким образом Вашингтон хочет не допустить попадания американских технологий в руки российских военных.