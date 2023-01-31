Российский офицер предрек отправку Киеву «консервных банок» вместо танков Abrams

Ветеран ВС России Чмутин: США передадут Киеву копии танков Abrams без брони и электроники

Член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России» полковник запаса Юрий Чмутин в беседе с Ura.ru предрек, что США отправят Киеву лишь копии танков Abrams без брони и электроники, специально произведенные для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что таким образом Вашингтон хочет не допустить попадания американских технологий в руки российских военных.

«Американцы все-таки люди прагматичные, до них дошло, что броня имеет секретность. Чтобы ее снять, нужно время. Помимо брони они еще заявили, что уберут всю современную электронику», — заявил Чмутин.

Ветеран Вооруженных сил (ВС) РФ отметил, что в этом случае США проще изготовить новые боевые машины вместо того, чтобы демонтировать или производить модификации старых. По его словам, американцы при всем желании не могут направить Украине современные танки, поскольку в этом случае те так или иначе окажутся в руках России, которая займется изучением их технологии. В связи с этим Чмутин выразил уверенность в том, что американские Abrams, которые передадут Киеву, будут напоминать металлическую консервную банку.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинская армия испытывает нехватку танков и отдельных видов боеприпасов. Он указал на то, что украинские военные не имеют возможности ремонтировать технику. Из-за уничтожения энергетической инфраструктуры работа ремонтных баз затруднена.