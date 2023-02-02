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18:04, 2 февраля 2023Мир

В МИД России высказались о перспективах продления зерновой сделки

Замглавы МИД Вершинин заявил о необходимости возвращения удобрений из РФ на мировые рынки

Фото: Hugh Rutherford / World Food Programme / Reuters

Замглавы МИД России Сергей Вершинин высказался о перспективах продления зерновой сделки, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, возврат удобрений и продовольствий из России на мировые рынки необходим для продовольственной безопасности страны.

«С российской стороны также подчеркивался взаимоувязанный характер заключенных 22 июля 2022 года в Стамбуле "пакетных" договоренностей. Подтверждалось, что конкретные результаты по их реализации будут учитываться, в том числе при принятии решения о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия, срок действия которой истекает 18 марта», — заявил он.

Ранее в ООН прокомментировали эффективность продуктового соглашения. В организации считают, что сторонам сделки следуют работать над сокращением отставаний, поскольку сейчас время ожидания между заявкой и инспекцией составляет 21 день.

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Виктория Кондратьева
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