Вьетнам захотел изменить визовую политику для привлечения россиян

Власти Вьетнама захотели продлить срок безвизового пребывания для туристов до 45 дней

Во Вьетнаме захотели изменить визовую политику для привлечения иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом пишет портал Vietnam net со ссылкой на проект министерства культуры, спорта и туризма азиатской страны.

Так, власти республики могут продлить срок безвизового пребывания для иностранцев с 15 до 45 дней. Вьетнам также планирует расширить список государств, для граждан которых будет действовать безвизовый режим, и заменить физические визы в паспорте на электронные e-visa.

По словам члена Консультативного совета по туризму Вьетнама (TAB) Криса Фэруэлла, страна после открытия границ так и не ввела никаких льгот для путешественников. «Наша туристическая деятельность восстанавливается быстрее, чем власти успевают снимать административные барьеры, — пояснил он. — Пока чиновники думают, туристы отправляются отдыхать к нашим соседям».

Ранее стало известно, что власти Таиланда до конца 2023 года могут продлить срок безвизового пребывания для иностранных туристов. Сообщалось, что с 1 октября по 31 марта у путешественников может появиться возможность оставаться в стране без визы до 45 дней.