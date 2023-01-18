В Таиланде захотели продлить сроки безвиза для туристов

Власти Таиланда предложили продлить срок безвиза для туристов до 45 дней в 2023 году

Власти Таиланда до конца 2023 года могут продлить срок безвизового пребывания для иностранных туристов до 45 дней. Об этом пишет Hua Hin Today.

Отмечается, что с 1 октября по 31 марта иностранные туристы могут оставаться в стране без визы до 45 дней, пока же власти захотели продлить действие программы Visa on Arrival («Виза по прибытии», VOA). По словам руководителя Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасака Супасорна, предложено продлить эту программу до конца года.

Таким образом Таиланд намерен продолжить смягчение правил въезда в целях дальнейшего развития и восстановления туризма в стране после пандемии. В королевстве надеются, что продление политики VOA поможет достичь цели по турпотоку в 25 миллионов человек в 2023 году.

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