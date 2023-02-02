Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:39, 2 февраля 2023Ценности

55-летняя Памела Андерсон снялась обнаженной для журнала Interview

55-летняя актриса Памела Андерсон снялась обнаженной для нового выпуска журнала Interview

Фото: Petra Collins / Interview Magazine

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон приняла участие в откровенной съемке для нового выпуска журнала Interview. Снимки опубликованы на сайте издания.

55-летняя знаменитость позировала перед фотографом обнаженной, лежа при этом на кожаном диване белого цвета. На размещенных кадрах видно, что оголенные части тела манекенщица прикрывала длинными волосами, а на ее лицо был нанесен макияж в нюдовых оттенках. В качестве обуви она выбрала прозрачные босоножки на высокой шпильке бренда Pleaser.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Помимо этого, Андерсон снялась в бежевом плаще люксовой марки Burberry, а для одного из снимков ее запечатлели в белом мини-платье в сочетании с боксерскими перчатками. Известно, что фотосессия состоялась в честь выхода документального фильма о жизни актрисы на стриминговой платформе Netflix.

В ноябре 2020 года Андерсон призналась в наборе лишнего веса и была обругана за внешний вид. По словам модели, она поправилась за время карантина, который вводили из-за пандемии COVID-19. Телезвезда призналась, что «чувствует себя распухшей», поэтому регулярно тренируется, чтобы привести себя в форму. Подписчики, в свою очередь, раскритиковали фигуру Андерсон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Путин назвал главную задачу России
Путин заявил о забывающих о жертвах нацизма элитах Германии
Стало известно об изменении стратегии США по Украине
40-летняя Юлия Ковальчук опубликовала фото без макияжа
Названы сроки развертывания новой системы ПВО Украины
Храбрые выдры попытались подружиться с плюющейся коброй и попали на видео
Путин высказался о поставках западных танков Украине
Путин рассказал о продаже плодородной земли с Украины
Стала известна позиция Азиатской футбольной конфедерации по переходу России
Россия разрешила Сербии платить по кредитам в рублях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.