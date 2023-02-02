55-летняя Памела Андерсон снялась обнаженной для журнала Interview

55-летняя актриса Памела Андерсон снялась обнаженной для нового выпуска журнала Interview

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон приняла участие в откровенной съемке для нового выпуска журнала Interview. Снимки опубликованы на сайте издания.

55-летняя знаменитость позировала перед фотографом обнаженной, лежа при этом на кожаном диване белого цвета. На размещенных кадрах видно, что оголенные части тела манекенщица прикрывала длинными волосами, а на ее лицо был нанесен макияж в нюдовых оттенках. В качестве обуви она выбрала прозрачные босоножки на высокой шпильке бренда Pleaser.

Помимо этого, Андерсон снялась в бежевом плаще люксовой марки Burberry, а для одного из снимков ее запечатлели в белом мини-платье в сочетании с боксерскими перчатками. Известно, что фотосессия состоялась в честь выхода документального фильма о жизни актрисы на стриминговой платформе Netflix.

В ноябре 2020 года Андерсон призналась в наборе лишнего веса и была обругана за внешний вид. По словам модели, она поправилась за время карантина, который вводили из-за пандемии COVID-19. Телезвезда призналась, что «чувствует себя распухшей», поэтому регулярно тренируется, чтобы привести себя в форму. Подписчики, в свою очередь, раскритиковали фигуру Андерсон.