Россияне значительно снизили траты на продукты и услуги

«Первый ОФД»: в январе россияне снизили траты на продукты и услуги на 12 процентов

В январе россияне снизили свои траты на продукты и услуги на 12 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Первого ОФД» (входит в группу ВТБ), которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По сравнению с декабрем прошлого года расходы упали на 16 процентов, количество покупок тоже значительно уменьшилось — на 13 процентов. Больше всего сократились расходы на электронику (на 20 процентов), а также на детские товары, кухонную утварь, продукцию для спорта и творчества, мебель, спецодежду, канцтовары и табачные изделия.

Траты на продукты и алкогольные напитки год к году рухнули на 16 процентов, на лекарства и товары для красоты — на 18 процентов, на хозтовары — на 14 процентов. Однако почти вдвое больше денег россияне отдали за товары для праздников, на 19 процентов взлетели траты на сувениры, на 16 процентов — на товары для дома.

Сокращение трат эксперты объясняют возвращением россиян к сберегательной модели поведения, которое началось еще в прошлом году. Ранее сообщалось, что в 2022 году продажи в России детского питания и товаров гигиены снизились в натуральном выражении на 7,8 процента год к году. Во время предыдущего кризиса 2014-2015 годов россияне снижали потребление товаров повседневного спроса, но были не готовы экономить на детях и домашних животных.