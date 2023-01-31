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13:56, 31 января 2023Экономика

Россияне стали экономить на покупке детского питания и подгузников

NielsenIQ: продажи детского питания и товаров гигиены снизились на 7,8 процента

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В 2022 году продажи в России детского питания и товаров гигиены снизились в натуральном выражении на 7,8 процента год к году, пишет РБК со ссылкой на исследование NielsenIQ.

Самое большое сокращение зафиксировано в сегменте вязкого детского питания (к нему относится, например, фруктовое и овощное пюре) — его покупали на 20,2 процента меньше, чем в 2021 году. В целом россияне стали экономить на покупке всех основных категорий детского питания, на готовых напитках для детей и молочном питании.

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Упали объемы и проданных подгузников — на 8,3 процента год к году. На 9,6 процента снизились продажи талька, на 12,1 процента — детского крема. В денежном выражении продажи детских продуктов и товаров гигиены выросли на 10,5 процента год к году.

Падение объемов продаж детского питания связано с желанием населения экономить из-за снижения реальных доходов и изменения цен, уверен зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Во время предыдущего кризиса 2014-2015 годов россияне снижали потребление товаров повседневного спроса, но были не готовы экономить на детях и домашних животных.

Нынешняя ситуация осложняется уходом брендов из страны и нарушением логистических цепочек. Летом 2022 года депутат Госдумы от Курганской области, член комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский заявил об угрозе дефицита белой жести в России. Она не производится в стране, а поставки жести из Евросоюза запрещены санкциями. Изготовленные из данного материала крышки использовались при производстве детского питания.

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Платон Щукин
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