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12:18, 2 февраля 2023Силовые структуры

Мошенники уговорили инвалида поджечь российский военкомат

В Мордовии телефонные мошенники уговорили инвалида поджечь российский военкомат

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Ковылкино Республики Мордовия задержали 30-летнего местного жителя с инвалидностью, который пытался поджечь военкомат. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне мужчине позвонили неизвестные и сообщили, что на его имя был оформлен кредит на 240 тысяч рублей. Следуя указаниям мошенников, мужчина оформил в банке карту, снял деньги и перевел их на продиктованный счет. Позже ему перезвонили и уговорили отомстить правоохранителям, которые были замешаны в деле.

Мужчина по полученной инструкции собрал две бутылки с зажигательной смесью и кинул их в военкомат. Одна из них долетела до крыльца и загорелась на площади в один квадратный метр.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 («Приготовление к преступлению») и 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога из хулиганских побуждений») УК РФ.

Ранее сообщалось, что суд в ХМАО приговорил мужчину к 12 годам колонии по статье «Теракт» за поджог военкомата.

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Илона Палей
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