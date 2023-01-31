Впервые в России поджигателя военкомата осудили по статье «Теракт»

В России впервые осудили поджигателя военкомата по статье «Теракт», он получил 12 лет

Впервые в России суд приговорил поджигателя военкомата по статье «Теракт». Об этом сообщает ТАСС.

Житель Югры осужден на 12 лет колонии.

Первый приговор за терроризм, связанный с поджогом военкомата, вынес Центральный окружной военный суд. Подсудимый Владислав Борисенко, который поджег военкомат в Нижневартовске, будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в шесть тысяч рублей.

Осужденный ранее был привлечен к уголовной ответственности за кражу.

