Минобороны отчиталось о поражении трех РСЗО «Град» на купянском направлении

Минобороны сообщило о поражении трех РСЗО «Град» около Волчанска в Харьковской области

Авиация и артиллерия «Западной» группировки российских войск нанесла поражение трем реактивным системам залпового огня (РСЗО) «Град» на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что РСЗО базировались в районе города Волчанска в Харьковской области.

«На купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики», — добавили в оборонном ведомстве.

По данным министерства, за сутки на купянском направлении было уничтожено более 25 солдат противника, а также боевая бронированная машина и два автомобиля.

Ранее российские войска уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) самоходную артиллерийскую установку Caesar, которую произвели во Франции. Также Вооруженные силы России поразили в районе города Орехова Запорожской области поставленную из США радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.