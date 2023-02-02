Медведев заявил о планах нарастить поставки всех видов вооружений в ВС

Зампред Совбеза Медведев: в 2023 году будут увеличены поставки всех видов вооружений в ВС

Поставки всех видов вооружений и военной техники в Вооруженные силы (ВС) России в 2023 году будут увеличены. О соответствующих планах заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, именно масштабные поставки всех вооружений помогут России одержать победу в специальной военной операции.

«Это [поставки] позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение», — заявил зампред Совбеза.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал в короткие сроки обеспечить ВС страны всем необходимым вооружением. По его словам, обеспечение передовых частей вооружением, техникой и боеприпасами — это ключевая задача оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, он выразил надежду, что гособоронзаказ будет исполнен в полном объеме.