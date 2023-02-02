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16:53, 2 февраля 2023Россия

Путин возложил цветы на Мамаевом кургане

Путин возложил цветы на Мамаевом кургане и почтил память защитников Сталинграда

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде и возложил цветы, сообщает РИА Новости.

Глава государства в рамках приуроченных к 80-летию победы в Сталинградской битве мероприятиях возложил венок к Вечному огню в Зале славы. Затем он почтил минутой молчания память павших во время Сталинградской битвы советских солдат.

Во время посещения комплекса Путин также возложил цветы у могилы маршала Василия Чуйкова, дважды героя СССР. Военачальник с 1942 года по 1946 год командовал 62-й армией, которая особо отличилась при обороне Сталинграда.

О прибытии Путина в Волгоград для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве ранее сообщили журналисты кремлевского пула. Известно, что президент должен выступить на торжественном концерте, а также встретиться с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.

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Никита Абрамов
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