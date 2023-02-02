Путин прибыл в Волгоград в день 80-летия победы в Сталинградской битве

Президент России Путин прибыл в Волгоград в день 80-летия победы в Сталинградской битве

Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград в день 80-летия победы в Сталинградской битве. Об этом сообщил Telegram-канал журналистов кремлевского пула RIA_Kremlinpool.

В честь победы в Сталинградской битве Волгоград был переименован в Сталинград. Переименование происходит девять раз в году — в День защитника Отечества, в День Победы, в День памяти и скорби, в День окончания Второй мировой войны и в другие связанные с Великой Отечественной войной праздники.

Известно, что Путин возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. После этого он выступит на торжественном концерте, встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций. Мероприятие пройдет в музее-панораме «Сталинградская битва».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергал намерения главы государства задержаться в городе на несколько дней.