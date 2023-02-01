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12:30, 1 февраля 2023Россия

Раскрыты планы Путина на день 80-летия победы в Сталинградской битве

Путин 2 февраля посетит мероприятия в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 2 февраля совершит рабочую поездку в Волгоград, приуроченную к 80-летию победы в Сталинградской битве. Планы главы государства в этот день раскрыла пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

Путин возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. После этого он выступит на торжественном концерте, встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций. Мероприятие пройдет в музее-панораме «Сталинградская битва».

Также у Путина запланирована отдельная рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, уточнили в Кремле.

18 января президент России посетил Санкт-Петербург и возложил цветы к «Рубежному камню» к 80-летию прорыва блокады Ленинграда и встретился с ветеранами.

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Евгения Куликова
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