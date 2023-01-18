Путин встретился с ветеранами в Петербурге

Президент Путин проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны в Петербурге

Президент России Владимир Путин проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и общественниками. Прямую трансляцию мероприятия ведет kp.ru на Youtube-канале.

Встреча проходит в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

Ранее стало известно, что глава государства прибыл в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады.

Путин возложил цветы к «Рубежному камню», монументу «Мать-Родина», а также к братской могиле на Пискаревском кладбище, где похоронен его брат, умерший во время блокады.

18 января 1943 года части Ленинградского фронта соединились с частями Волховского фронта, был освобожден Шлиссельбург и южное побережье Ладоги.