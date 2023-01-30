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13:05, 30 января 2023Россия

Анонсирована поездка Путина в Волгоград

Песков анонсировал однодневную поездку Путина в Волгоград на этой неделе

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Волгоград. Поездку главы государства анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Путин, действительно, посетит на этой неделе Волгоград, мы сообщим вам, когда. Речь идет об однодневной поездке», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Песков опроверг данные, которые ранее появились СМИ, о том, что Путин задержится в городе на несколько дней. По словам представителя Кремля, поездка президента будет приурочена к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве.

18 января в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда Путин посетил Санкт-Петербург. Он возложил цветы к «Рубежному камню» и к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

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Анастасия Шейкина
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