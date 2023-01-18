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14:35, 18 января 2023Россия

Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» в Петербурге

Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства почтил память тех, кто погиб в ходе блокады города. На пути к монументу Путин возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его брат Виктор, который ребенком погиб во время блокады зимой 1942 года.

В день 80-летия прорыва блокады президент также возложил цветы к «Рубежному камню». Монумент установлен в месте кровопролитных боев за левый берег Невы в 1943 году, целью которых была деблокада осажденного Ленинграда.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1841 года по 27 января 1944 года. Советской армии в результате военной операции «Искра» удалось прорвать блокаду 18 января 1943 года, что значительно улучшило ситуацию на всем Ленинградском фронте. Прорыв также помог улучшить снабжение войск и население, а также экономическое положение города. После 18 января 1943 года в Ленинград непрерывно начало поступать продовольствие, топливо и сырье — это дало возможность развернуть дополнительные производственные мощности и начать более интенсивное восстановление городского хозяйства.

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Анастасия Шейкина
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