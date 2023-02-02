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19:23, 2 февраля 2023Мир

Вучич заявил о личном уважении к Путину

Вучич заявил, что лично уважает Путина, но служит только Сербии

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что лично уважает своего российского коллегу Владимира Путина. Его слова передает РИА Новости.

«Мое дело — служить Сербии и никому другому. Буду уважать президента Путина, но у меня всего одно отечество, и это Сербия», — высказался глава государства. Он раскритиковал депутатов правых оппозиционных партий за позицию в отношении Москвы, напомнив, что Россия — это слишком серьезное государство.

Ранее Вучич подтвердил, что Сербия не будет вступать в НАТО. «Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию», — подчеркнул он.

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Виктория Кондратьева
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