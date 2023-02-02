Вучич заявил о личном уважении к Путину

Вучич заявил, что лично уважает Путина, но служит только Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что лично уважает своего российского коллегу Владимира Путина. Его слова передает РИА Новости.

«Мое дело — служить Сербии и никому другому. Буду уважать президента Путина, но у меня всего одно отечество, и это Сербия», — высказался глава государства. Он раскритиковал депутатов правых оппозиционных партий за позицию в отношении Москвы, напомнив, что Россия — это слишком серьезное государство.

Ранее Вучич подтвердил, что Сербия не будет вступать в НАТО. «Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию», — подчеркнул он.