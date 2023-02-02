Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:41, 2 февраля 2023Мир

Великобритания сравнила истребители с волшебной палочкой для Украины

Глава Минобороны Британии: отправка истребителей Украине не станет волшебной палочкой

Фото: Ben Birchall / Reuters

Нельзя ничего утверждать и исключать в вопросе отправки истребителей Украине. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Evening Standart.

При этом глава британского ведомства сравнил передачу истребителей Киеву с волшебной палочкой и заключил, что эта мера не будет иметь подобного эффекта. «Британские истребители Typhoon и F-35 — это очень сложные машины, обучение полетам на них занимает многие месяцы», — отметил он.

Уоллес добавил, что Лондон отвечает на запросы Киева на основе заявлений украинских партнеров, а также данных разведки. Он также предрек, что расходы на оборону придется увеличить на десятилетия, так как Великобритания сталкивается со все более опасным миром.

Ранее Европейский парламент (ЕП) призвал изучить возможность поставок Украине истребителей западного производства и ракет большого радиуса действия. При этом резолюции ЕП носят рекомендательный характер, страны Европейского союза не обязаны исполнять их

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин назвал главную задачу России
Путин заявил о забывающих о жертвах нацизма элитах Германии
Стало известно об изменении стратегии США по Украине
40-летняя Юлия Ковальчук опубликовала фото без макияжа
Названы сроки развертывания новой системы ПВО Украины
Храбрые выдры попытались подружиться с плюющейся коброй и попали на видео
Путин высказался о поставках западных танков Украине
Путин рассказал о продаже плодородной земли с Украины
Стала известна позиция Азиатской футбольной конфедерации по переходу России
Россия разрешила Сербии платить по кредитам в рублях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.