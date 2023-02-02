Великобритания сравнила истребители с волшебной палочкой для Украины

Глава Минобороны Британии: отправка истребителей Украине не станет волшебной палочкой

Нельзя ничего утверждать и исключать в вопросе отправки истребителей Украине. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Evening Standart.

При этом глава британского ведомства сравнил передачу истребителей Киеву с волшебной палочкой и заключил, что эта мера не будет иметь подобного эффекта. «Британские истребители Typhoon и F-35 — это очень сложные машины, обучение полетам на них занимает многие месяцы», — отметил он.

Уоллес добавил, что Лондон отвечает на запросы Киева на основе заявлений украинских партнеров, а также данных разведки. Он также предрек, что расходы на оборону придется увеличить на десятилетия, так как Великобритания сталкивается со все более опасным миром.

Ранее Европейский парламент (ЕП) призвал изучить возможность поставок Украине истребителей западного производства и ракет большого радиуса действия. При этом резолюции ЕП носят рекомендательный характер, страны Европейского союза не обязаны исполнять их