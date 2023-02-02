Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:23, 2 февраля 2023Интернет и СМИ

Украину предпредили о необходимости отчитаться за помощь от США

WP: американские чиновники предупредили Киев о необходимости отчитаться за помощь от США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Американские чиновники предупредили Украину, что ей придется отчитаться за всю помощь, которую она получает от США. Об этом сообщает газета Washington Post.

Как утверждает издание, высокопоставленные чиновники Пентагона, госдепартамента и агентства по международному развитию «только что завершили поездку на Украину», в ходе которой выступили с посланием о том, что украинские власти должны быть «готовы отчитаться за все, что США им дают», и продолжать бороться с коррупцией.

Отмечается, что такие заявления были сделаны на фоне снижения общественной поддержки Украины среди американцев.

Ранее экс-советник бывшего главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что западные страны призвали Зеленского усилить контроль за коррупцией. По его словам, украинскому лидеру были названы жесткие условия, при выполнении которых Киеву продолжат оказывать военную и финансовую поддержку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
Посол России поделился ожиданиями от приезда Трейси в Москву
Украину предпредили о необходимости отчитаться за помощь от США
Руперт Гринт оценил вероятность участия в сериале о Гарри Поттере
США призвали возобновить инспекции на российские объекты в рамках ДСНВ
Показатели промпроизводства в Европе рекордно выросли
51-летняя ведущая снялась в кружевном белье
Раскрыты причины популярности «странных» скульптур на улицах столицы
Посол России назвал ненормальным формат общения Блинкена с Лавровым
Российский посол анонсировал отъезд из США десятков работников дипмиссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.