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19:33, 2 февраля 2023Ценности

Российский косметолог перечислила эффективные способы похудения

Косметолог Мария Гришина: аппаратные процедуры и физические нагрузки помогут похудеть

Фото: Ella Olsson / Unsplash

Российский косметолог Мария Гришина перечислила эффективные способы сбросить лишний вес. Ее комментарий приводит Life.

Специалист заявила, что положительный эффект в коррекции фигуры дают аппаратные методики. В список таких процедур, по ее словам, входят LPG-массаж, эндосфера, кавитация и лазерный липолиз, направленные на уменьшение объемов в талии и бедрах и удаление лишнего жира в процессе похудения.

«Они помогают телу выглядеть моложе и подтянутее, но не стоит забывать, что ни одна аппаратная процедура не заменит физических нагрузок, где задействованы те или иные группы мышц», — предупредила Гришина.

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Доктор добавила, что работа над изменениями во внешнем виде должна состоять из правильного питания и занятий спортом. «Аппаратные услуги должны не заменять спорт, а дополнять его», — пояснила она.

Ранее в феврале акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики Екатерина Волкова назвала россиянам три простых правила, которые помогают похудеть. По словам доктора, необходимо ежедневно завтракать и переносить основную часть рациона на первую половину дня. Помимо этого, специалист посоветовала пить теплую воду, поскольку в действительности голод может быть «замаскирован» жаждой.

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Екатерина Ештокина
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