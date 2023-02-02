Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:01, 2 февраля 2023Силовые структуры

Разыскиваемый бывший боец ЧВК «Вагнер» оставил записку для полиции и сбежал

«Ъ»: разыскиваемый экс-боец ЧВК Вагнера оставил полицейским записку «Не поминайте лихом!»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Николай Никол, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, во второй раз сбежал от судебного разбирательства, оставив полицейским снятый с ноги браслет и записку с фразой «Уехал воевать на Украину. Не поминайте лихом!». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Жителя Кинешмы Ивановской области задержали весной 2022 года при попытке достать из «закладки» дозу наркотика, во время обыска у него дома следователи обнаружили большой объем марихуаны. Полицейские сочли, что он выращивал наркосодержащие растения у себя в квартире, и обвинили его по частям 1 и 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Суд должен был рассмотреть дело Никола в конце мая 2022 года, но подозреваемый исчез. Россиянина объявили в розыск и заочно арестовали на два месяца с момента задержания.

Никола арестовали в конце сентября в Кинешме. Защита обвиняемого настаивала на том, что он отсутствовал по уважительной причине. По словам мужчины, он предупредил следователя о планах отправиться на тренировочную базу ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае, где прошел обучение, заключил контракт и отправился в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Военачальник стратегического уровня» Спецоперацию на Украине возглавил новый командир. Чем известен генерал Герасимов?
«Военачальник стратегического уровня»Спецоперацию на Украине возглавил новый командир. Чем известен генерал Герасимов?
12 января 2023
«Он обеспечил себе место в аду» Как бывший милиционер стал террористом и первым в России получил три пожизненных срока
«Он обеспечил себе место в аду»Как бывший милиционер стал террористом и первым в России получил три пожизненных срока
27 января 2023

Согласно материалам дела, Никол получил ранение в живот и две награды ЧВК «Вагнер», был прооперирован в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Красногорске, после чего он вернулся в Кинешму для наблюдения врачей и чтобы долечиться. Областной суд отправил его под домашний арест с запретом пользоваться телефоном и общаться со всеми, кроме близких родственников.

В начале января 2023 года полиция обнаружила в квартире Никола наркопритон. Против него решили завести дело по статье об организации притонов (статья 232 УК), а его самого суд арестовал. При этом близкий к ивановской полиции источник газеты утверждает, что полицейские нашли на столе в комнате Никола снятый с ноги браслет, а также записку «Уехал воевать на Украину. Не поминайте лихом!». В горсуде Кинешмы изданию сообщили, что подсудимый снова не явился на заседание суда без уважительной причины и с 10 января объявлен в розыск.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев рассказал о побеге под пулями из зоны спецоперации в Норвегию. По его словам, за время дезертирства ему удалось избежать ареста «по меньшей мере десять раз». Он уточнил, что пересек границу Норвегии через ледяное озеро, используя белый камуфляж.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США вспомнили о предупреждении Путина в адрес Запада по вопросу Украины
Разыскиваемый бывший боец ЧВК «Вагнер» оставил записку для полиции и сбежал
Мужчина купил постельное белье и обнаружил пугающее послание
Подмосковные врачи помогли россиянке родить девятого ребенка
Израиль раскрыл цели авиаударов по сектору Газа
Украинских беженцев в Ирландии поселили в комнаты с крысами
Минтруд разработал проект надбавки к зарплате одной категории россиян
Обученные в Британии бойцы ВСУ сдались после первых минут боя
Муж и бойфренд одной и той же девушки назвали плюсы немоногамных отношений
Похожие на сына и мать влюбленные обручились и рассказали о своих отношениях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.