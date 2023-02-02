Разыскиваемый бывший боец ЧВК «Вагнер» оставил записку для полиции и сбежал

«Ъ»: разыскиваемый экс-боец ЧВК Вагнера оставил полицейским записку «Не поминайте лихом!»

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Николай Никол, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, во второй раз сбежал от судебного разбирательства, оставив полицейским снятый с ноги браслет и записку с фразой «Уехал воевать на Украину. Не поминайте лихом!». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Жителя Кинешмы Ивановской области задержали весной 2022 года при попытке достать из «закладки» дозу наркотика, во время обыска у него дома следователи обнаружили большой объем марихуаны. Полицейские сочли, что он выращивал наркосодержащие растения у себя в квартире, и обвинили его по частям 1 и 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Суд должен был рассмотреть дело Никола в конце мая 2022 года, но подозреваемый исчез. Россиянина объявили в розыск и заочно арестовали на два месяца с момента задержания.

Никола арестовали в конце сентября в Кинешме. Защита обвиняемого настаивала на том, что он отсутствовал по уважительной причине. По словам мужчины, он предупредил следователя о планах отправиться на тренировочную базу ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае, где прошел обучение, заключил контракт и отправился в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.

Согласно материалам дела, Никол получил ранение в живот и две награды ЧВК «Вагнер», был прооперирован в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Красногорске, после чего он вернулся в Кинешму для наблюдения врачей и чтобы долечиться. Областной суд отправил его под домашний арест с запретом пользоваться телефоном и общаться со всеми, кроме близких родственников.

В начале января 2023 года полиция обнаружила в квартире Никола наркопритон. Против него решили завести дело по статье об организации притонов (статья 232 УК), а его самого суд арестовал. При этом близкий к ивановской полиции источник газеты утверждает, что полицейские нашли на столе в комнате Никола снятый с ноги браслет, а также записку «Уехал воевать на Украину. Не поминайте лихом!». В горсуде Кинешмы изданию сообщили, что подсудимый снова не явился на заседание суда без уважительной причины и с 10 января объявлен в розыск.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев рассказал о побеге под пулями из зоны спецоперации в Норвегию. По его словам, за время дезертирства ему удалось избежать ареста «по меньшей мере десять раз». Он уточнил, что пересек границу Норвегии через ледяное озеро, используя белый камуфляж.

