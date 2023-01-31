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13:42, 31 января 2023Мир

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о побеге из зоны СВО в Норвегию

Боец ЧВК «Вагнер» Медведев рассказал CNN о побеге из зоны СВО в Норвегию под пулями

Кадр: CNN

Боец ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев рассказал о побеге под пулями из зоны специальной военной операции в Норвегию, его слова приводит CNN.

По его словам, за время дезертирства ему удалось избежать ареста «по меньшей мере десять раз». Он уточнил, что пересек границу Норвегии через ледяное озеро, используя белый камуфляж.

Также известно, что для побега из России Медведев использовал поддельное удостоверение для прессы с вымышленным именем. Он планировал предъявить этот документ в том случае, если бы у него потребовали удостоверение личности в России.

Молодой человек утверждает, что ранее он служил в российских вооруженных силах, после чего присоединился к ЧВК «Вагнер» в качестве добровольца. По его словам, он прибыл в зону боевых действий менее чем через десять дней после подписания контракта в июле 2021 года и служил под Бахмутом.

Ранее полиция Норвегии решила не интернировать задержанного бойца. До этого основатель и руководитель ЧВК Евгений Пригожин подтвердил работу в компании задержанного в Норвегии Медведева.

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Виктория Кондратьева
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