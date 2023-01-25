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16:50, 25 января 2023Мир

Норвегия спрятала бежавшего члена ЧВК «Вагнер»

Норвегия не станет интернировать бежавшего члена ЧВК «Вагнер» Медведева

Фото: Ritzau Scanpix Denmark / Reuters

Норвежская полиция заявила, что не будет пытаться интернировать бывшего командира отделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Андрея Медведева, бежавшего в эту страну. Вместо этого ему приказали оставаться в секретном месте, пишет Reuters.

Медведева спрятали из соображений безопасности.

23 января сообщалось, что Медведева могут интернировать. Тогда же предполагали, что его могут депортировать из Норвегии.

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Виктория Кондратьева
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