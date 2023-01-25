Норвегия спрятала бежавшего члена ЧВК «Вагнер»
Норвегия не станет интернировать бежавшего члена ЧВК «Вагнер» Медведева
Норвежская полиция заявила, что не будет пытаться интернировать бывшего командира отделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Андрея Медведева, бежавшего в эту страну. Вместо этого ему приказали оставаться в секретном месте, пишет Reuters.
Медведева спрятали из соображений безопасности.
23 января сообщалось, что Медведева могут интернировать. Тогда же предполагали, что его могут депортировать из Норвегии.