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18:46, 16 января 2023Мир

Пригожин прокомментировал арест командира ЧВК «Вагнер» в Норвегии

Пригожин подтвердил работу в ЧВК «Вагнер» задержанного в Норвегии россиянина Медведева

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил работу в компании задержанного в Норвегии россиянина Андрея Медведева и прокомментировал его арест. Соответствующий пост размещен в Telegram-канале его пресс-службы.

«Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК "Вагнер", который называется "Нидхёгг", так как имел норвежское гражданство. Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными. Подробные материалы имеются в службе безопасности ЧВК "Вагнер" и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам. До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен», — заявил глава ЧВК.

Ранее Полиция Норвегии задержала россиянина Андрея Медведева, назвавшего себя бывшим бойцом
частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

13 января сообщалось, что пограничники и полицейские Норвегии задержали мужчину, который, как утверждается, незаконно пересек границу с Россией. Он перешел границу в районе близ Скройтнеса, а после обнаружения подал прошение о предоставлении убежища в стране.

Полиция Норвегии задержала россиянина Андрея Медведева, назвавшего себя бывшим бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил адвокат по назначению Йенс Бернхард Херстад. Он рассказал, что с российским гражданином все в порядке.

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Виктория Кондратьева
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