В Норвегии задержали назвавшегося бывшим бойцом ЧВК «Вагнер» россиянина

Полиция Норвегии задержала россиянина, назвавшего себя бывшим бойцом ЧВК «Вагнер»

Полиция Норвегии задержала россиянина Андрея Медведева, назвавшего себя бывшим бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил адвокат по назначению Йенс Бернхард Херстад, его слова передает Dagbladet.

Правоохранитель рассказал, что с российским гражданином все в порядке. Других подробностей он не привел. При этом полиция официально не подтвердила эту информацию, отказавшись раскрывать данные задержанного иностранца.

13 января сообщалось, что пограничники и полицейские Норвегии задержали мужчину, который, как утверждается, незаконно пересек границу с Россией. Он перешел границу в районе близ Скройтнеса, а после обнаружения подал прошение о предоставлении убежища в стране.