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18:03, 13 января 2023Мир

В Норвегии задержали незаконно пересекшего границу с Россией иностранца

В Норвегии задержали иностранца, пересекшего границу с Россией и попросившего убежища

Фото: Lise Aserud / NTB / Reuters

Пограничники и полицейские Норвегии задержали мужчину, который, как утверждается, незаконно пересек границу с Россией. Об этом сообщает полиция страны.

Иностранный гражданин был задержан в ночь на 13 января. Он перешел границу в районе близ Скройтнеса. Полиция сообщает, что он отправился в частный дом в приграничной зоне, а после обнаружения подал прошение о предоставлении убежища в Норвегии. Задержание прошло спокойно, добавили в полиции.

Отмечается, что об обнаружении следов, которые свидетельствовали о незаконном пересечении границы, норвежцев уведомили российские пограничники. Полиция добавила, что устанавливает личность человека, однако не собирается пока раскрывать дополнительную информацию, включая гражданство задержанного.

В ноябре 2022 года гражданин Германии несколько раз попытался пересечь границу Финляндии и России без необходимых документов. В том числе он пытался пройти через лес.

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Антон Похиляк
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