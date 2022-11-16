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14:31, 16 ноября 2022Путешествия

Немец несколько раз попытался попасть в Россию из Финляндии без документов

Yle: немец несколько раз попытался пересечь границу Финляндии и России без визы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Гражданин Германии несколько раз попытался пересечь границу Финляндии и России без необходимых документов. Об инциденте сообщает финское издание Yle.

Немец пытался пересечь границу 14 ноября в пункте пропуска «Нуйямаа». Вначале он хотел попасть в Россию на велосипеде, однако у него не было нужного паспорта и действующей российской визы.

Затем мужчина бросил велосипед и пошел через лес к границе. Там его остановил финский пограничный патруль. Утверждается, что он уже успел зайти на территорию РФ, но пограничники вернули его на сторону Финляндии.

Немца задержали и предъявили обвинение в нарушении границы. По данным погранслужбы Финляндии, ситуация обсуждалась с российскими пограничниками в Выборгском районе Ленинградской области.

В конце сентября после закрытия финской границы для туристов пытавшиеся попасть в страну россияне признались, что рассчитывали на знаменитое «авось».

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Антон Похиляк
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