Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Российские туристы понадеялись пересечь финскую границу «на авось»

TourDom: россияне хотели попасть в Финляндию после запрета въезда, рассчитывая «на авось»

Фото: Jussi Nukari / Reuters

Россияне, которые хотели попасть в Финляндию ночью 30 сентября признались, что рассчитывали на знаменитое «авось». Обстановку на пограничных с европейской страной пунктах раскрыли специалисты портала TourDom.

Несмотря на вступление в силу запрета на въезд в Финляндию российских туристов с 00:00 30 сентября, многие путешественники продолжили стоять на границе, надеясь на быстрое прохождение — пробки на КПП «Торфяновка» и «Брусничное» не уменьшались. Одна из россиянок призналась, что пробыла в очереди более шести часов, хотя приехала на погранпункт около 21:00 29 сентября. По ее словам, попали в Финляндию лишь те, кто успел пересечь границу до полуночи.

Материалы по теме:
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

Другой турист рассказал, что в 3:00 пограничники начали ходить по машинам и убеждать людей развернуться, однако не все внимали просьбам и пытались прорвать оборону, но это никому не удалось. Кроме того, россиян снимали с автобусов и отправляли в обратный путь. «С турвизами разворачивали. Безумно жалко и обидно столько простоять», — приводят слова россиянки TourDom.

30 сентября власти Финляндии закрыли границу с Россией из соображений ограничения российского туризма в стране. Ограничение на въезд распространяется не только на туристов, но также и на транзитных путешественников. В скандинавскую страну по-прежнему могут попасть граждане, пересекающие границу по гуманитарным, а также некоторым другим причинам, например, с целью учебы, работы или посещения родственников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Подписан договор о присоединении новых территорий к России
В сети опубликовали новую карту России
Перечислены следующие шаги по включению новых регионов в состав России
Режиссер «Венома» снимет третью часть фильма «Иллюзия обмана»
Названа дата выхода дополнения для World Of Warcraft
Оценен объем утечек газа из «Северного потока»
Universal представит новую часть франшизы «Американский пирог»
Синоптик пообещал москвичам обильные дожди в начале следующей недели
Путин закончил «Георгиевскую речь» цитатой русского философа Ильина
Церемония присоединения территорий завершилась скандированием слова «Россия»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.