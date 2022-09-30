Российские туристы понадеялись пересечь финскую границу «на авось»

TourDom: россияне хотели попасть в Финляндию после запрета въезда, рассчитывая «на авось»

Россияне, которые хотели попасть в Финляндию ночью 30 сентября признались, что рассчитывали на знаменитое «авось». Обстановку на пограничных с европейской страной пунктах раскрыли специалисты портала TourDom.

Несмотря на вступление в силу запрета на въезд в Финляндию российских туристов с 00:00 30 сентября, многие путешественники продолжили стоять на границе, надеясь на быстрое прохождение — пробки на КПП «Торфяновка» и «Брусничное» не уменьшались. Одна из россиянок призналась, что пробыла в очереди более шести часов, хотя приехала на погранпункт около 21:00 29 сентября. По ее словам, попали в Финляндию лишь те, кто успел пересечь границу до полуночи.

Другой турист рассказал, что в 3:00 пограничники начали ходить по машинам и убеждать людей развернуться, однако не все внимали просьбам и пытались прорвать оборону, но это никому не удалось. Кроме того, россиян снимали с автобусов и отправляли в обратный путь. «С турвизами разворачивали. Безумно жалко и обидно столько простоять», — приводят слова россиянки TourDom.

30 сентября власти Финляндии закрыли границу с Россией из соображений ограничения российского туризма в стране. Ограничение на въезд распространяется не только на туристов, но также и на транзитных путешественников. В скандинавскую страну по-прежнему могут попасть граждане, пересекающие границу по гуманитарным, а также некоторым другим причинам, например, с целью учебы, работы или посещения родственников.