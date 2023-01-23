Стала известна судьба бежавшего в Норвегию командира ЧВК «Вагнер»

Полиция Норвегии захотела интернировать бежавшего в Норвегию командира ЧВК «Вагнер»

Полиция Норвегии захотела интернировать бежавшего в Норвегию командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» россиянина Андрея Медведева. Об этом сообщает Reuters.

«Он задержан... и мы рассматриваем возможность обращения в суд за решением об интернировании», — заявил юрист правоохранителей Лине Исаксен. Отмечается, что адвокат задержанного отказался недоступен для комментария.

13 января сообщалось, что пограничники и полицейские Норвегии задержали мужчину, который, как утверждается, незаконно пересек границу с Россией. Он перешел границу в районе близ Скройтнеса, а после обнаружения подал прошение о предоставлении убежища в стране.

Полиция Норвегии задержала россиянина Андрея Медведева, назвавшего себя бывшим бойцом ЧВК «Вагнер». Об этом заявил адвокат по назначению Йенс Бернхард Херстад. Он рассказал, что с российским гражданином все в порядке.

Основатель и руководитель ЧВК Евгений Пригожин подтвердил работу в компании задержанного в Норвегии Медведева и прокомментировал его арест. «Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК "Вагнер", который называется "Нидхёгг", так как имел норвежское гражданство. Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными. Подробные материалы имеются в службе безопасности ЧВК "Вагнер" и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам. До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен», — заявил глава ЧВК.