МВД опровергло информацию о невозврате пошлины за оформление загранпаспорта

В МВД опровергли данные о невозврате пошлины за оформление загранпаспорта нового образца

МВД России опровергло информацию о том, что в связи с приостановкой выдачи загранпаспортов нового образца при повторной подаче заявления на оформление документа сроком действия пять лет ранее оплаченная госпошлина не возвращается. Об этом пишет ТАСС.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк объяснила, что при наличии подданого заявления на заграничный паспорт нового образца, оплаченной пошлины и необходимости срочного выезда за пределы страны, гражданам в кратчайшие сроки оформляется документ сроком действия пять лет.

«Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги», — заверила Вовк.

Ранее в феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят проблем из-за приостановки выдачи 10-летних загранпаспортов нового образца. «Наверняка какие-то там технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще, используйте обычные паспорта», — посоветовал он.

Со 2 февраля в России перестали принимать заявления на биометрические загранпаспорта сроком на десять лет. Работа по оформлению данных документов на портале государственных и муниципальных услуг временно остановлена.