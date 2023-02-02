В России перестали принимать заявления на загранпаспорта нового образца

Госуслуги со 2 февраля приостановили прием заявлений на биометрические загранпаспорта

В России перестали принимать заявления на биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет — работа по оформлению данных документов на портале государственных и муниципальных услуг временно остановлена. Информация об этом появилась на Госуслугах.

«С 2 февраля прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен», — сказано в сообщении.

Если заявление с документами уже подано, необходимо дождаться ответа с дальнейшими инструкциями от ведомства. Также заявитель может обратиться по данному вопросу по месту оформления документа в подразделение ГУВМ МВД РФ.

Ранее сообщалось, что в 2022 году россияне оформили на 40 процентов больше заграничных паспортов, чем в прошлом году. Так, в 2022-м соотечественники получили 5,4 миллиона загранпаспортов, в то время как в 2021 году — 3,8 миллиона. Кроме того, за год увеличилось число оформленных внутренних российских паспортов.