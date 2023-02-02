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04:59, 2 февраля 2023Россия

Нарышкин назвал украинцев жертвами агрессивной политики НАТО

Директор СВР Нарышкин заявил, что Россия не хочет вести войну до последнего украинца
СюжетРоссия и НАТО:
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал украинцев нормальными людьми, ставшими жертвами агрессивной политики НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

«Если говорить о России, то, конечно же, мы не хотели бы вести войну до последнего украинца», — сказал он.

Нарышкин также добавил, что большинство граждан Украины оказались «заложниками и жертвами тоталитарного киевского режима». По его словам, политика Североатлантического альянса на сегодняшний день представляет главную угрозу для стабильности и безопасности в Европе и за ее пределами.

Ранее Нарышкин заявил о решимости Соединенных Штатов и их союзников воевать «до последнего украинца». Так он объяснил то, что объемы и номенклатура поставляемой Украине военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений, расширяется. «И логика объясняется тем, что Соединенные Штаты и их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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