Директор СВР Нарышкин заявил, что Россия не хочет вести войну до последнего украинца

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал украинцев нормальными людьми, ставшими жертвами агрессивной политики НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

«Если говорить о России, то, конечно же, мы не хотели бы вести войну до последнего украинца», — сказал он.

Нарышкин также добавил, что большинство граждан Украины оказались «заложниками и жертвами тоталитарного киевского режима». По его словам, политика Североатлантического альянса на сегодняшний день представляет главную угрозу для стабильности и безопасности в Европе и за ее пределами.

Ранее Нарышкин заявил о решимости Соединенных Штатов и их союзников воевать «до последнего украинца». Так он объяснил то, что объемы и номенклатура поставляемой Украине военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений, расширяется. «И логика объясняется тем, что Соединенные Штаты и их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца», — подчеркнул он.

