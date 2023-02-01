Нарышкин заявил о решимости США воевать «до последнего украинца»

Нарышкин заявил, что США и их союзники готовы воевать с Россией «до последнего украинца»

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о решимости США и их союзников воевать «до последнего украинца». Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Так Нарышкин объяснил то, что объемы и номенклатура поставляемой Киеву военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений, расширяется. «И логика объясняется тем, что Соединенные Штаты и их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца», — объяснил он.

В этой же беседе Нарышкин заявил, что НАТО повышает ставки на Украине, однако к стратегическому поражению России это не приведет. До этого он также сообщал, что, по данным разведки, украинские военные хранят на АЭС страны ракеты к комплексам РСЗО HIMARS и иностранным системам ПВО.