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04:33, 1 февраля 2023Россия

Нарышкин заявил о решимости США воевать «до последнего украинца»

Нарышкин заявил, что США и их союзники готовы воевать с Россией «до последнего украинца»
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о решимости США и их союзников воевать «до последнего украинца». Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Так Нарышкин объяснил то, что объемы и номенклатура поставляемой Киеву военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений, расширяется. «И логика объясняется тем, что Соединенные Штаты и их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца», — объяснил он.

В этой же беседе Нарышкин заявил, что НАТО повышает ставки на Украине, однако к стратегическому поражению России это не приведет. До этого он также сообщал, что, по данным разведки, украинские военные хранят на АЭС страны ракеты к комплексам РСЗО HIMARS и иностранным системам ПВО.

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Марина Совина
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