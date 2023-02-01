Нарышкин развеял мечты НАТО о стратегическом поражении России

Нарышкин: надеждам НАТО о стратегическом поражении России не сбыться

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что НАТО повышает ставки на Украине, однако к стратегическому поражению России это не приведет. Слова Нарышкина приводит РИА Новости.

«Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. Но этому не бывать», — высказался директор СВР.

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что, по данным разведки, украинские военные хранят на АЭС страны ракеты к комплексам РСЗО HIMARS и иностранным системам ПВО.

В Киеве на это заявление ответили, что украинские военные не хранят и никогда не хранили оружие на АЭС. По словам советника главы офиса президента страны Михаила Подоляка, Украина открыта к взаимодействию с МАГАТЭ.

